Twente-Fiorentina, Italiano: “Gara che può darci tanto per il futuro, all’andata…”

"È una partita importantissima per chiudere il cerchio dello scorso anno. Abbiamo un piccolo vantaggio, adesso c'è la gara di ritorno e dobbiamo cercare di giocare a calcio forse ancora meglio dell'andata dove per un tempo siamo stati molto bravi e dove nel secondo abbiamo un po' mollato. Dobbiamo stare più attenti e dobbiamo portare più qualità. Se si pensa di arrivare qui per arroccarsi, quello sarebbe il comportamento più sbagliato. La partita non c'è bisogno nemmeno di definirla, è una partita per tutti noi che può darci tanto per il futuro. Può diventare una partita dove per il proseguo la Fiorentina potrà proporre qualcosa di diverso. Nel secondo tempo dell'andata ci metto anche la qualità degli avversari ma non ci siamo fatti trovare pronti. Abbiamo smesso di giocare con la qualità del primo tempo. Se dobbiamo cercare di fare una grande partita domani non dovremo trovarci in questa situazione. Dovremo essere bravi quando verremo messi sotto pressione. Devi essere bravo nel traffico, nella pressione, nei raddoppi...possiamo fare bene".