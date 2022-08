Twente-Fiorentina 0-0: Italiano accede alla fase a gironi della Conference League

In seguito al successo maturato in casa per 2-1, la Fiorentina di Italiano strappa un pari vitale a reti bianche in casa del Twente, accedendo di fatto ai tanto agognati gironi di Conference League 2022/2023. La violasarà la seconda squadra italiana della storia a partecipare a questa neonata competizione europea, vinta dalla Roma di Mourinho lo scorso anno, medesimo del lancio del nuovo torneo UEFA.