Torino-Fiorentina, Borja Valero: “Cerchiamo il giusto equilibrio, vogliamo vincere. Scontro per la salvezza? Rispondo così”

A pochi minuti dall’inizio della gara Torino–Fiorentina, che apre la ventesima giornata del campionato di Serie A, il centrocampista della squadra viola, Borja Valero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”. Di seguito le parole del calciatore spagnolo.

“Cerchiamo equilibrio, sennò non saremmo dove siamo in classifica. Vincere in trasferta sarebbe perfetto e siamo qua per provarci. Troppo forte parlare di scontro salvezza? No, è la realtà: lo dice la classifica, e quella non mente. C’è da lavorare per salvarsi prima possibile, la gente merita almeno questo”.