Serie A, Benevento-Fiorentina 1-4: Vlahovic show, 3 punti d’oro per la viola. La classifica aggiornata

Termina 1-4 il match del “Vigorito”, Benevento–Fiorentina.

La Fiorentina passa sul campo del Benevento e ottiene tre punti pesanti in chiave salvezza. Protagonista del match l’attaccante viola, Dusan Vlahovic, autore di una tripletta nel primo tempo, in gol al 9′, al 26′ ed al 45+1′. In gol anche Ionita, che al 56′ accorcia le distanze per la squadra allenata da Filippo Inzaghi. Il sigillo al match lo mette Eysseric, che al 75′ insacca il gol del definitivo 1-4 per la formazione allenata da Cesare Prandelli. Fiorentina che grazie a questo successo guadagna tre punti fondamentali in chiave salvezza, portandosi a quota 29 punti e staccando in classifica il Benevento, fermo a quota 26 punti.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA