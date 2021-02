Sampdoria-Fiorentina, Prandelli: “Adesso diventa difficile. Gol di Keita e scommessa Vlahovic, vi dico tutto”

La Viola continua a fare fatica.

La compagine guidata da Cesare Prandelli ha perso, nel corso di questo pomeriggio di Serie A, punti decisivi contro la formazione di Claudio Ranieri. Continua ad arrancare la Fiorentina e lo sa bene l’ex tecnico del Genoa che, ai microfoni di Dazn, ha analizzato la prestazione dei suoi in modo decisamente insoddisfatto. In particolare, il tecnico del club di Rocco Commisso si è però soffermato sulle ingenuità che sono costate care alla sua formazione. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Diventa difficile commentare una partita così. Abbiamo commesso due errori ingenui e abbiamo subito due gol, avremmo meritato di più. Quando arriviamo in area dobbiamo essere meno frenetici e più cinici. Stiamo lavorando per migliorare la mentalità e dal punto di vista tattico, per me oggi è difficile perché non ero contento sul pareggio, figuriamoci dopo la sconfitta. Non dobbiamo demoralizzarci e perdere autostima, e soprattutto migliorare la fase offensiva non essendo frenetici – spiega ancora Prandelli – Il gol di Keita? Non l’ho visto ma non penso che il portiere abbia chiamato la palla, in ogni caso Vlahovic non deve abbassare la testa. Dušan ha grandi margini di miglioramento, delle volte se non può essere determinante, deve saper giocare per la squadra, ma sono molto contento di lui ovviamente”, ha concluso il tecnico della Fiorentina.