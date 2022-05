Sampdoria-Fiorentina, Italiano: “Temevo questo stadio, ko meritato. La prossima…”

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, al termine della gara tra i viola e la Sampdoria

Sconfitta amara per la Fiorentina , che avrebbe potuto approfittare dei passi di Roma e Atalanta per blindare un posto in Europa League . A "Marassi" finisce 4-1 per i blucerchiati, che festeggiano la salvezza con una giornata d'anticipo. Al termine del match, il tecnico viola Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN, di seguito le sue dichiarazioni:

"Per me oggi c'è poco da dire, sono stati bravi i nostri avversari ad essere più veloci e svegli di noi. Forse liberi mentalmente hanno giocato bene, era il primo match ball per noi e lo abbiamo sprecato. C'è il secondo, non dobbiamo sprecarlo. Mi dispiace per la gente che è venuta a vederci, dobbiamo provarci tra pochi giorni. Ho detto che temevo questo stadio, questi attaccanti, hanno dimostrato di essere giocatori forti. Sconfitta meritata, concentriamoci per l'ultima occasione che abbiamo per qualificarci in una competizione che meritiamo. Oggi loro andavano più forte di noi, mi dispiace perché le motivazioni erano diverse da quelle dalla Sampdoria e non siamo riusciti a fare un gol nel primo tempo. Archiviamo, ci riproveremo contro la Juventus".