Sampdoria-Fiorentina, Iachini: “Dobbiamo migliorare, ma serve tempo. VAR a chiamata? Vi dico la mia”

La Fiorentina è pronta a tornare in campo.

I toscani, reduci da due sconfitte consecutive, cercheranno il riscatto domani pomeriggio contro la Sampdoria, in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

Il tecnico viola Beppe Iachini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i blucerchiati, ha parlato del momento che la sua squadra sta vivendo: “Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Per il lavoro che stiamo facendo, io son qui da 40 giorni, ho visto solo crescere questo gruppo. E siamo anche stati penalizzati sotto certi aspetti. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Per tre settimane abbiamo avuto tre partite a settimana. Dobbiamo migliorare nella qualità del gioco, come era prevedibile finora siamo andati un po’ a ondate. Da Beppe in 40 giorni però non possiamo pretendere quello che da altre parti fanno in quattro mesi. Sono contento, stiamo recuperando tanti giocatori dal punto di vista fisico e mentali, su tutti Chiesa. Sono situazioni di crescita. Duncan lo abbiamo recuperato, è convocato e può scendere in campo. Badelj e Caceres stanno bene, stiamo recuperando tanti ragazzi. La Fiorentina ha cambiato proprietà in estate, c’è una situazione precisa: il nuovo percorso sta iniziando adesso, attraverso delle fasi di mercato che si sono sviluppate in questi mesi. È chiaro che c’è bisogno di tempo”.

E sull’impegno di domani contro gli uomini di Claudio Ranieri: “Da parte nostra c’è grande attenzione alla partita, ogni gara è fondamentale per fare punti. Rispettiamo molto l’avversario, la Sampdoria ha un grandissimo attacco: servirà una grande partita dal punto di vista tattico e dell’organizzazione difensiva, ed allo stesso tempo dobbiamo migliorare le giocate palla al piede per costruire situazione importanti in fase d’attacco. Non possiamo andare a giocare con la Sampdoria pensando di giocare solo la fase di non possesso. Non c’è preoccupazione: dobbiamo pensare gara dopo gara, sto cercando di tenere la squadra concentrata. Dobbiamo migliorare certi aspetti, dobbiamo affrontare le squadre con la giusta personalità, cercando di far punti”.

Infine, a proposito della proposta avanzata dal patron Rocco Commisso in merito al VAR a chiamata: “È una cosa che mi può star bene, ma ognuno deve fare bene il suo lavoro. Sono nate delle polemiche in più perché ci sono delle regole non chiare che portano confusione. Ci sono delle persone pagate per questo, c’è la tecnologia: basta osservare le regole, se c’è la VAR va usata. Se l’arbitro non va al VAR a rivedere l’episodio, scatta qualcosa anche a livello mentale perché resta il dubbio”.