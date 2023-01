Roma-Fiorentina, Italiano: “Rosso rovina della partita. Amrabat cresciuto tantissimo”

Parola a Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina in seguito al match dell'Olimpico tra la Roma di José Mourinho e la compagine Viola terminato 2-0 a favore dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del mister nativo di Karlsruhe: "Lascio Roma con molto dispiacere soprattutto per chi è venuto qui, l'espulsione ha rovinato una partita potenzialmente spettacolare. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, l'abbiamo mantenuta viva ma non puoi giocare 75 minuti in inferiorità numerica, archiviamo e pensiamo alla prossima, la decisione affrettata ha rovinato la partita, era un po' che non rimanevamo in 10".