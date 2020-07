Roma-Fiorentina, Iachini: “Ecco come dovremo affrontare la gara. Ribery? Ho sempre pensato una cosa”

Beppe Iachini si proietta alla sfida dell’Olimpico contro la Roma.

Manchester United, Roma e Inter avvisate: niente Europa League per Smalling e Sanchez

Il tecnico della Fiorentina ha intenzione di bissare la prestazione di San Siro e di conseguenza portare a casa punti anche dalla sfida contro i giallorossi. L’allenatore della Viola ha parlato ai canali ufficiali del club nel corso della conferenza stampa della vigilia.

VIDEO Milan, fenomeno Calhanoglu: magie e 8 gol in Serie A, il turco conquista Pioli e San Siro

“È un avversario molto forte, perché si è ritrovata come squadra ed ha fatto ottime partite. Fonseca ha cambiato modulo, ha dato equilibrio e la Fiorentina dovrà giocare con personalità e mentalità giusta per portare via il risultato. Fonseca è un ottimo allenatore, molto preparato che ha conoscenze diverse, non si è fossilizzato solo su una soluzione tattica. Pur giocando con la difesa a 3 ha dato un’organizzazione nuova andando a valutare le caratteristiche dei propri giocatori. La Fiorentina dovrà essere organizzata e dovrà avere l’atteggiamento giusto. Ribery non è stato una sorpresa, è un grande giocatore sotto tutti gli aspetti, è stato un piacere ritrovarlo anche se viene da 7 mesi di infortunio importante. Ci sta dando una gran mano e cerchiamo di portarlo avanti compatibilmente agli impegni ogni 3 giorni e delle fatiche sue e dei suoi compagni. Siamo contenti di averlo con noi, vediamo di volta in volta quale potrà essere il suo impiego, ma siamo consapevoli che ci dà tanto e ce lo teniamo ben stretto”.

Serie A, Napoli-Sassuolo: Gattuso rilancia Zielinski, De Zerbi senza Boga e Bourabia. Le probabili formazioni