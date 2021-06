Rino Foschi senza filtri: “Fiorentina, Barone è il problema. Non può fare il dg”

Le dichiarazioni rilasciate da Rino Foschi, ex dirigente fra le altre di Palermo e Cesena, sulla Fiorentina

Dopo meno di un mese dall'annuncio, Gennaro Gattuso ha lasciato a sorpresa la panchina della Fiorentina . "CF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva", è il comunicato diramato nei giorni scorsi dal club viola. La dirigenza toscana, a quel punto, si è messa immediatamente al lavoro per individuare un nuovo allenatore: Vincenzo Italiano .

In attesa dell'ufficialità, con il tecnico originario di Karlsruhe che lascerà lo Spezia (non con pochi strascichi) e firmerà un biennale con la Viola, anche l'ex direttore sportivo del Palermo Rino Foschi ha detto la sua sulla scelta della Fiorentina . "Italiano? Lo conosco bene, è un ottimo giovane. Gattuso era già una certezza, lui è una scelta di prospettiva e non si può chiedergli risultati subito. E' competente, ha idee e passione, tutte qualità che possono permettergli di imporsi. Ma senza un supporto adeguato da parte della società potrà fare poco", sono state le sue parole.

"Cosa non funziona alla Fiorentina? Manca un direttore generale all'altezza, il problema è quello - ha dichiarato Foschi a Lady Radio -. Commisso ha possibilità ed ambizioni importanti ma non può affidare la società ad una persona che non conosce il calcio. Infatti si verificano delle cose inaccettabili per una società così importante. Barone faccia l'uomo del presidente, ma non sa di calcio e non può fare il direttore generale. Mettici un dirigente alla Marotta e vedrai che al suo fianco Pradè e Antognoni possono far fruttare le loro competenze", ha concluso.