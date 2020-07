Parma-Fiorentina, Iachini: “Commisso si è congratulato con la squadra, le voci ci hanno destabilizzato”

Importante vittoria per la Fiorentina.

Sul campo dell’Ennio Tardini è andata in scena la sfida tra il Parma e la Fiorentina, che si sono affrontati in occasione della trentesima giornata di Serie A: i viola hanno vinto 2 a 1 grazie ai due calci di rigore trasformati da Erick Pulgar.

Al termine del match il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta:

“Ero al telefono poco fa con il presidente. Ha fatto i complimenti alla squadra e gli dedichiamo questa vittoria. E’ importante questa vittoria perché la inseguivamo da tempo. Non abbiamo raccolto quanto seminato fino ad ora. Abbiamo tirato tantissimo e costruito tantissimo ma non siamo stati bravi ad indirizzare le partite. Finalmente è arrivata la vittoria, la squadra ha fatto una grande partita di personalità creando i giusti presupposti con grande voglia di vincere. Dopo le prime giornate bisognava pur cambiare qualcosa a livello di formazione. Così evitiamo di affaticare e rischiare meno gli infortuni avendo una squadra un po’ più fresca. Chiesa e Castrovilli avevano speso tanto, per questo oggi ho deciso di concedergli un po’ di riposo. C’è bisogno di tutto il gruppo e i ragazzi stanno dando grande disponibilità. Dobbiamo essere più concreti e chiudere prima le gare. Durante il lockdown il presidente ha fatto una dichiarazione normalissima, e tutto è iniziato da lì. Quando c’è stata la ripartenza sono iniziate le voci. Questo non ha fatto bene alla squadra sicuramente. Abbiamo cercato di rimanere concentrati e in queste prime gare meritavamo di più. Ribery? Ha preso una brutta botta, vediamo come sta domani alla ripresa degli allenamenti. I grandi giocatori hanno recuperi eccezionali“.