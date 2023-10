Napoli-Fiorentina, Garcia: “Non era la nostra serata. Vi dico il principale problema”

“Abbiamo fatto errori difensivi e davanti. Il primo gol non lo dobbiamo prendere. Il gol di Osimhen ci doveva dare una spinta in più, poi abbiamo anche avuto una occasione per il 2-1. La cosa che non va bene è il non essere aggressivi difensivamente. Quando fai 4 falli in tutta la partita e perdi non è normale. Quando una squadra lascia Victor uno contro uno così dobbiamo trovarlo di più. Non abbiamo sfruttato la profondità nel primo tempo, poi Zambo si è infortunato e abbiamo messo Raspa sotto Osimhen. Dobbiamo migliorare con questo modulo, soprattutto nell’aiutare i mediani. Non era la nostra serata"