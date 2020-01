Napoli-Fiorentina, Chiesa: “Siamo uniti e si vede in campo. Zaniolo? L’ho sentito, spero che…”

Impresa della Fiorentina.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e la Fiorentina, che si sono affrontati in occasione della ventesima giornata di Serie A: i viola, con una straordinaria prestazione, ha trionfato 2 a 0 grazie ai gol di Federico Chiesa e Vlahovic, che hanno regalato tre punti indimenticabili ai propri tifosi.

Al termine del match l’attaccante della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di DAZN,

“Il mister ci ha subito dato una grande mano a ritornare in forma fisica, corriamo un sacco. Oggi siamo tutti stanchi, grandissima prova. Siamo uniti, questa è la Fiorentina che vuole il mister e ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Iachini? Appena è arrivato abbiamo parlato e ci siamo capiti subito, vogliamo aiutare la squadra a scalare la classifica perché siamo in una situazione non bella. Volevamo partire alla grande subito dopo la sosta, c’è grande unione di gruppo e questo si sta vedendo in campo. Seconda punta? Devo ancora migliorare tantissimo, insieme a Iachini posso migliorare e cercherò di farmi trovare sempre con i movimenti per smarcarmi davanti la porta e aiutare i miei compagni sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Castrovilli? Un valore in più, un giocatore assoluto e siamo fortunati ad averlo in squadra. In stanza siamo insieme, siamo grandi amici e vogliamo entrambi il bene della Fiorentina. Zaniolo? Gli ho mandato gli auguri di pronta guarigione, lui è un giocatore fenomenale e spero si riprenda per venire con noi all’Europeo“.