Monza-Fiorentina, Italiano: “Classifica bellissima. Non capisco perché Ikone sbagli”

"Fantastico. Ogni tanto il 3-4-3 lo proviamo, oggi c'è stata occasione di metterlo in pratica. Grazie ai ragazzi, bravi, concentrati, ci siamo regalati tre giorni di serenità con una classifica bellissima. Stasera si è alzato spesso il mio secondo, quando chiudiamo a tre è lui il responsabile (ride, ndr). I ragazzi a volte hanno bisogno di stare al sicuro dalla sofferenza, anche a discapito della qualità, non abbiamo concesso niente al Monza. E così i difensori entrano negli spogliatoi col sorriso, bisogna dare soddisfazione anche a loro. Quando gli avversari arrivano forte in ampiezza c'è bisogno di fare questa mossa, ha pagato. E' il terzo anno di lavoro, abbiamo messo dentro delle cose nuove e il nostro impegno sta dando grandissimi frutti. Si possono ottenere risultati importanti come le ultime due vittorie e il primo posto del girone in Conference. Siamo in corsa su tutto, siamo felici. L'errore di Ikoné? Sbaglia in allenamento gol simili, non è nuovo a queste situazioni. Se decide di aggiungere gol e assist può diventare un esterno di altissimo livello. Non capisco cosa gli succede durante le partite, si deve convincere di poter determinare, di avere le qualità. Mercato? Senza segreti, aspettiamo di vedere come sta Dodo', quanto ci mette a rientrare. Monitoriamo Pierozzi, ma è giovane e deve giocare. Forse interverremo a destra, poi davanti vediamo, spero che Sottil non si sia fermato un'altra volta."