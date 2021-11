LIVE Serie A, Fiorentina-Sampdoria: segui la diretta del match della 15ª giornata

Fiorentina e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A: segui la diretta testuale di Mediagol.it

Dopo il ko esterno del "Castellani" nel derby contro l'Empoli, la Fiorentina riparte tra le mura amiche del "Franchi" per ritrovare il successo in campionato che manca dal 4-3 interno dello scorso 20 ottobre contro il Milan. Alle 18.30 andrà in scena Fiorentina-Sampdoria, gara valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie A