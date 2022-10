Lecce-Fiorentina 1-1: altro passo falso di Italiano. Ceesay trascina Baroni

Lecce che prosegue spedito il suo percorso verso la salvezza, con un ottimo punto contro la Fiorentina. Al Via del Mare il risultato finale è di 1-1, il match è vivace, intenso e combattuto. Entrambe le squadre giocano a viso aperto secondo gli ideali filosofici dei due tecnici. Mister Italiano perde Jovic per infortunio dopo 7’ minuti di gioco. La squadra di casa passa a fine primo tempo con il proprio bomber, Ceesay. A inizio seconda frazione di gioco arriva il pari della rivelazione dell’anno dei toscani, Kouamé, sempre più decisivo per i Viola.