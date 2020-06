Lazio-Fiorentina, Pradè: “Noi penalizzati dagli errori arbitrali. Rigore? Ora parlo io”

Pareggio casalingo contro il Brescia e rimonta subita in casa della Lazio, la Fiorentina non ingrana.

E’ bastato un rigore molto dubbio per spegnere in maniera definitiva le speranze viola. Ciro Immobile e Luis Alberto hanno permesso alla squadra di Inzaghi di recuperare e ribaltare la fantastica rete siglata da Franck Ribery, con la quale la squadra dello squalificato Beppe Iachini aveva raggiunto il momentaneo vantaggio. Sul discutibile tiro dal dischetto dei biancocelesti – attualmente a -4 punti di distacco dalla Juventus capolista -, si è espresso il direttore sportivo dei fiesolani Daniele Pradè, aprendo una polemica piuttosto accesa: “I ragazzi hanno giocato un’ottima partita e mi complimento con loro – ha dichiarato ai microfoni di Dazn – ma gli episodi sono risultati determinanti. Il rigore dato alla Lazio è dubbio, Bastos andava espulso e c’era un rigore su Ribery”.

Il DS viola ha poi proseguito con estremo rammarico, consapevole dei punti andati persi: “Usciamo senza un punto quando anche il pareggio ci stava stretto. Sul loro rigore Caicedo va in caduta ancora prima dell’arrivo di Dragowski. Come si fa a non andare a rivederlo? Siamo in una situazione non facile, i ragazzi così si deprimono. Non meritavano proprio di perdere”, ha concluso Pradè.

