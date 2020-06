Lazio-Fiorentina, Iachini: “Servirà partita perfetta, la presenza di Ribery ci dà esperienza”

La Fiorentina si prepara alla sfida di sabato sera in casa della Lazio.

I viola, reduci dal pari casalingo ottenuto nella sfida contro il Brescia, dovranno vedersela contro i biancocelesti che nello scorso turno hanno ceduto 3-2 all’Atalanta. Il tecnico dei toscani, Beppe Iachini, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sono diversi anni che la Lazio lavora con lo stesso tecnico che si rinforza di anno in anno con giocatori di spessore e da anni sono ai vertici in Serie A. Ci vorrà una grande partita dal punto di vista tattico e dal punto di vista della concentrazione sia in difesa che in attacco. Non dobbiamo essere attendisti e dobbiamo fare il nostro gioco per creare dei fastidi ai nostri avversari. Ribery? È un giocatore di esperienza e qualità che alza il tasso di personalità e di malizia della squadra. Il suo ritorno, vista la giovane età della squadra, non può che far bene. Siamo la squadra che ha creato il maggior numero di occasioni nell’ultimo turno insieme all’Inter, dobbiamo continuare così ma con maggiore precisione. Creare i presupposti non basta, dobbiamo essere più cinici e concreti. Col Brescia ci è mancata la fase finale dell’azione ma per le occasioni create potevamo vincere”.