Juventus-Fiorentina, Prandelli: “Grande partita, ho trovato giocatori attenti e concentrati. Pirlo? Deve fare una cosa”

Cesare Prandelli al termine della sfida tra Juventus e Fiorentina.

Il tecnico della compagine viola – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – ha voluto dire la sua in merito al successo ottenuto all’ Allianz Stadium per 0-3. Un’analisi tecnica e tattica che fa sorridere l’ex c.t. della nazionale azzurra. Ecco le sue parole:“Abbiamo pensato di poter rischiare, contro una grande squadra puoi farlo. Era la partita giusta per cercare qualcosa in più in avanti. La vittoria la regaliamo ai nostri tifosi, ci stanno vicini e stanno soffrendo con noi. Mi auguro che tutto ciò stia facendo bene alla squadra, con il lavoro che sta pagando. C’è anche stata una componente di fortuna, ma faccio i complimenti a tutti perchè hanno dimostrato di avere quella sfacciatagine di cui io parlavo. Ho trovato dei giocatori attenti, cerchiamo di migliorare e vogliamo dare continuità al nostro lavoro. Ci vuole spirito per questi risultati. Abbiamo cercato di palleggiare bene e ripartire con qualità”.

Prandelli ha poi parlato della società e del patron Commisso, oltre che sulle prestazioni di singoli come Vlahovic e Borja Valero: “Commisso? L’abbiamo sentito, lo rispetto molto perchè la prima cosa che chiede è come stanno famiglia e calciatori. Mi auguro che questa società possa creare uno status di una grande famiglia. Continuerò a scommettere su Vlahovic, ricordiamoci che ha 20 anni. Deve capire meglio alcuni movimenti, ma si allena sempre con grande intensità ed entusiasmo. Questo è il suo punto di forza, ma serve anche la dedizione in campo e l’applicazione per applicare certi movimenti. Borja Valero? Non volevo rimanere in dieci uomini per un possibile doppio giallo. Ha fatto comunque una grandissima partita , in mezzo al campo è un vero professore del calcio. Ho fatto tanti complimenti a Pirlo, in due mesi è riuscito a dare un identità precisa. Deve continuare così, è un leader come lo era in campo… può davvero essere competitivo in tutte le competizioni”: