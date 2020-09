Inter-Fiorentina, Handanovic: “Test importante, viola attrezzata. Stadi aperti? Ho la mia idea, chi deciderà…”

“C’è voglia di ripartire, l’ultima partita non mi sembra lontana. La sensazione è questa. Abbiamo un test importante, le squadre di Iachini sono ben organizzate. Anche l’anno scorso è stato così fino alla fine”.

Sono le parole del capitano nerazzurro Samir Handanovic. A pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina che sancirà il debutto stagionale dell’Inter, il portiere, si è soffermato ai microfoni di “Inter TV” sul momento vissuto dalla squadra sbilanciandosi anche sulla questione relativa all’apertura parziale degli stadi.

“Al nostro gioco, a come attaccare e a non farli ripartire. Sono un’ottima squadra e si sono rinforzati, è un test importante per vedere dov’è questa Inter. Stadi aperti? Sono pochi, ma meglio pochi che nulla. Io sono pro, ma risponderà chi ha il titolo per decidere quando riaprire gli stadi”.