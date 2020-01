Fiorentina, Vlahovic: “Voglio battere l’Inter in Coppa Italia. Gol a Napoli e Inter? Quello che preferisco…”

Il talento di Dusan Vlahovic.

La Fiorentina nel corso della prima metà della stagione ha attraversato momenti di grande forma e momenti di declino, riuscendo a valorizzare i tanti giovani in rosa: tra tutti, quelli che hanno brillato maggiormente sono stati Gaetano Castrovilli, già nel mirino di tanti top club italiani e europei, e Vlahovic, autore della splendida rete che ha coronato la vittoria dei viola sul campo del Napoli in occasione dell’ultima giornata di Serie A.

Dopo l’esonero di Montella, il classe 2000 deve adesso cercare di convincere il nuovo tecnico Beppe Iachini, allenandosi con costanza per cercare di conquistare un posto da titolare. A pochi giorni dal match con il Genoa, valida per la ventunesima giornata di campionato, il centravanti serbo ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando del rapporto con il suo nuovo allenatore e della sua voglia di battere l’Inter in Coppa Italia per accedere alle semifinali: “Cosa mi ha stupito di Iachini? La sua determinazione, la voglia di migliorare e di fare vittorie. Il mio regalo per il compleanno? Vorrei tanto la vittoria contro l’Inter in Coppa Italia: si gioca il 29 mentre il mio compleanno è il giorno prima ma può essere quello il regalo da farmi“.

Proprio contro i nerazzurri Vlahovic aveva realizzato una bellissima rete, battendo Handanovic con il mancino dopo una bellissima percussione iniziata dalla sua metà campo. Alla domanda su quale gol sia stato il più bello, l’attaccante ha risposto così: “Gol più bello tra quello all’Inter e quello al Napoli? Quello di sabato al San Paolo, devo dire quello perché è servito a ottenere i tre punti“.

