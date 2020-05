Fiorentina, Vlahovic: “A Firenze per impormi, voglio vincere qui. Ripresa? C’è un aspetto da considerare, vi spiego”

Dusan Vlahovic scalpita.

3 mesi senza sfiorare un pallone possono essere duri: lo sa bene il numero 28 della Viola Dusan Vlahovic che, intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport”, ha manifestato tutto il suo desiderio di tornare in campo svelando le sue ambizioni future e analizzando le possibili difficoltà che le squadre potrebbero riscontrare una volta ricominciati i campionati.

“Ho talmente tanta voglia di tornare in campo per una competizione ufficiale che non mi sto facendo troppe domande. Mi auguro che vengano prese tutte le precauzioni necessarie affinché si possa riprendere, garantendo la sicurezza di tutti, degli atleti e degli addetti ai lavori. Il caldo sarà una componente da considerare, ma sia il nostro staff medico, di assoluta eccellenza, che quello tecnico, sapranno farci lavorare in modo da non subirlo più di tanto. Rischio di compromettere la prossima stagione? Questo non spetta a me dirlo. Io mi auguro che questo campionato possa essere portato a termine“.

“Il calcio moderno – ha continuato Vlahovic – è profondamente diverso rispetto a quello di una decina di anni fa. Ma non è detto che un calciatore non possa fare comunque una scelta di cuore. Io pronto a diventare una bandiera? L’ho sempre detto. L’ho ripetuto anche poco fa. Firenze è casa mia ed il mio obiettivo è quello di impormi qui”.

Chiosa finale sui suoi obiettivi futuri: “Il mio sogno ha un colore solo, è viola. Spero di vincere qui. Poi, non vi nascondo che ne ho anche un altro: mi piacerebbe proprio tanto giocare un Mondiale. Un Mondiale con la mia Serbia. Non ho affatto paura di affezionarmi troppo alla Fiorentina, ci sono legatissimo. Anzi, vorrei fare qualcosa per festeggiare insieme ai tifosi. Sì, il mio sogno è vincere qui”.