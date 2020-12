Fiorentina-Verona, Juric: “Aspetto il rientro di Kalinic. Rigore per i viola? Non c’era, ma neanche il nostro”

Il Verona porta a casa un punto importante dalla trasferta di Firenze.

Serie A, Fiorentina-Verona 1-1: i viola non sanno più vincere, Juric può applaudire i suoi

Gli scaligeri hanno strappato un punto ai viola e di conseguenza hanno continuato la loro striscia positiva in trasferta. Il tecnico dei gialloblu, Ivan Juric, intervistato da Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Siamo aggressivi in ogni zona del campo ma in area chiedo lucidità, di difendere la porta e limitare i tiri. Niente anticipi, tanta attenzione. Gunter non giocava da mesi e forse il rigore non c’era nemmeno, ma neanche il nostro. Non c’è un grande lavoro dagli attaccanti, per gran parte delle gare fanno poco. Kalinic l’abbiamo preso proprio per questo: è sopra la media degli altri, arriva dalle grandi squadre. Confido nei recuperi suoi, di Favilli e Di Carmine. Ci sono rimasto male perché dovevamo fare delle cose che poi non sono successe per Covid e mancanza di entrate. Capisco comunque che da noi all’Hellas funzioni così, va tutto bene. Lavoro in grande serenità, mi coccolano e mi danno tutto quello che serve”.