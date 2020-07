Fiorentina-Verona, Iachini: “C’è rammarico. Mano di Pessina? Noi sfortunati, quei due rigori concessi alla Juventus…”

Termina con il risultato di 1-1 la sfida del “Franchi”.

Dividono la posta in palio Fiorentina e Verona, nella sfida andata in scena questa sera al “Franchi”. Dopo un ottimo primo tempo dei gialloblù – culminato con un gol di Faraoni, i viola evitano il ko trovando la rete dell’1-1 allo scadere dell’ultimo minuto di recupero del secondo tempo. Un risultato commentato al triplice fischio dal tecnico della Viola, Giuseppe Iachini, intervenuto in conferenza stampa.

“Nella seconda parte della partita siamo andati meglio, abbiamo aggredito bene il Verona in avanti creando i presupposti per andare a pareggiare. Ci sono stati degli episodi per poterla rimettere in parità anche prima per poi provare a vincerla. I ragazzi sotto il piano della voglia hanno provato di tutto per rimettere in sesto la partita, è un peccato perché ai punti l’avremmo meritata. Il rigore? Diciamo che siamo stati sfortunati, c’è grande rammarico perché era un episodio importante. Ieri ne hanno dati 2 alla Juve che… per favore, non andiamo oltre. Punto verso la salvezza? Cerchiamo di giocare per vincere sia in casa che fuori, siamo una delle squadre che ha calciato di più dopo questa ripresa della Serie A. Abbiamo preso 5 pali, i ragazzi avrebbero meritato di più per l’impegno profuso”.