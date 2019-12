Fiorentina, ufficiale l’esonero di Montella: il comunicato. Ecco il nome in pole per la successione

Uno a quattro. E’ questo il risultato finale maturato ieri sera allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

Una vittoria, quella conquistata dalla Roma di Paulo Fonseca contro la Fiorentina, centrata grazie alle reti messe a segno da Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov nel primo tempo e da Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo nella ripresa. Un successo che condanna la compagine viola a quattro punti dalla zona retrocessione. Per questo motivo, a seguito dell’ennesima sconfitta in campionato, Rocco Commisso ha deciso di esonerare il tecnico Vincenzo Montella.

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale. Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa dalla Fiorentina sul proprio sito di riferimento.

“ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”.

Per il dopo-Montella – secondo quanto riportato da SkySport – Giuseppe Iachini sarebbe la prima scelta della società viola. In queste ore vi saranno contatti e valutazioni per decidere chi sarà il nuovo allenatore. Luciano Spalletti resta il sogno, ma la pista è difficilmente percorribile. Seguiranno aggiornamenti…