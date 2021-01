Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Kokorin dallo Spartak Mosca: “Attendo solo le visite mediche”

La Fiorentina ha messo a segno il colpo Aleksandr Kokorin dallo Spartak Mosca.

Se la conferma arriva anche dallo stesso calciatore, allora non dovrebbero esserci più dubbi. L’attaccante russo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo prossimo trasferimento in maglia viola.

Parole che sanno di annuncio, seguito anche dal comunicato dello Spartak Mosca, che sul proprio sito ha ufficializzato l’accordo. Con molta probabilità il 29enne attaccante, lunedì 25 gennaio potrebbe essere a Firenze per le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà ai viola.

Lo Spartak comunica di aver raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento dell’attaccante Alexander Kokorin. In un futuro molto prossimo, l’attaccante andrà in Italia per una visita medica e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto con i viola di 3,5 anni.