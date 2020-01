Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Cutrone: l’attaccante torna in Italia dopo l’esperienza al Wolverhampton. I dettagli

Patrick Cutrone è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina.

L’attaccante, che a luglio scorso si era trasferito in Premier League per vestire la maglia del Wolverhampton, tornerà adesso in Italia. Il club di Rocco Commisso, che non ha collezionato risultati eccellenti in questa prima metà di stagione, ha voluto fortemente condurre a sé l’ex Milan, che con i rossoneri aveva segnato 10 reti nella stagione 2017/18. Un innesto di qualità, al fine di risollevare le sorti della squadra di Beppe Iachini.

L’accordo con il club inglese è stato trovato nelle scorse ore e pochi istanti fa è arrivata l’ufficialità. Cutrone si trasferisce alla Viola a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto.

