Fiorentina-Twente 2-1, primo round a Italiano: a segno Nico Gonzalez e Cabral

La Fiorentina si aggiudica il primo round dei preliminari di andata di Conference League . All'Artemio Franchi i viola guidati da Vincenzo Italiano si impongono per 2-1 contro il Twente , a segno Nico Gonzalez e Cabral nel primo tempo. Appuntamento per il ritorno giorno 25 agosto alle 19.

Pronti, via e subito Fiorentina in vantaggio con la rete di Nico Gonzalez. L'argentino si fa trovare pronto a centro area e sfrutta bene l'assist preciso di Biraghi. Cinque minuti più tardi Sottil sfiora il raddoppio ma è bravo l'estremo difensore ospite a negare la rete all'ex Cagliari. Alla mezz'ora la Fiorentina trova nuovamente la rete con l'asse Sottil-Biraghi, stavolta è Cabral che da dentro l'area piccola batte Unnerstall per la seconda volta. Nel finale di primo tempo un'occasione per parte: prima gli olandesi pericolosi con la punizione di Vlap che esce di una spanna con Terracciano immobile, poi ancora Cabral sugli sviluppi di corner trova uno strepitoso Unnerstall.