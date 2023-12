Fiorentina-Torino, Juric: “Se vogliamo arrivare in alto serve altro atteggiamento”

"Il primo tempo è stato eccellente a livello di gioco però devi fare i gol abbiamo avuto tante situazioni anche da ultimo passaggio che non abbiamo sfruttato. Quello subito è un gol che se vuoi vincere la partita non puoi prendere. Questa squadra è la meno fisica che ho avuto in quattordici anni, a volte si sbaglia a parlare di fisicità quando si ruba palla o si fa pressing. Se vogliamo ambire un po' più in alto serve un atteggiamenteo diverso su quel cross che era anche lento. Tutti noui vogliamo fare qualcosina in più, vincere questo tipo di gara per alzare un po' l'asticella, ma non ci stiamo riuscendo. Abbiamo perso contro Bologna e Fiorentina per degli errori e non deve succedere. Pellegri ha fatto bene, sono contento anche di essersi artrrabbiato per l'uscita, vuol dire che ci tiene. Mi aspetto molto da lui per il futuro. Per me è importante che la squadra giochi bene e ci crede e cerca di giocarsela con tutti. Dobbiamo crescere e sperare di fare meglio del girone di andata".