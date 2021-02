Fiorentina-Spezia, la gioia di Vlahovic: “Vittoria fondamentale, a Prandelli devo tutto. Il mio segreto..”

La Viola vince e convince.

Serie A, Fiorentina-Spezia 3-0: show Vlahovic e qualità Castrovilli, Prandelli può sorridere. La classifica aggiornata

La Fiorentina trova tre gol e tre punti contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Una vittoria fondamentale quella della squadra guidata da Cesare Prandelli e lo sa bene anche il numero 9 in forza alla Fiesole che sta continuando a sorprendere tutti a suon di gol e giocate prolifiche. Dusan Vlahovic ha infatti trovato la sua rete numero otto nel massimo campionato italiano e ha così commentato ai microfoni di SkySport la vittoria della sua squadra.

“Sapevamo che questa partita valeva tanto, abbiamo lavorato per ottenere questi tre punti fondamentali. Vorrei ringraziare i compagni e il mister per la partita, dopo la sconfitta di Genova contava molto. La continuità serve, dobbiamo stringere i denti, ora ci aspetta una squadra molto tosta (Udinese, ndr) e dobbiamo dare tutto: facciamo così, tutti insieme. Non posso descrivere a parole quanto devo a Prandelli, mi ha dato fiducia in un momento molto buono e devo ripagarla. Lavoro forte ogni giorno, solo così posso ottenere tutto questo. Le sue parole valgono tanto per me, queste vittorie valgono tutti e coi tre punti sei sorridente. Non ha prezzo“, ha concluso Vlahovic.