Fiorentina-Spezia 1-1, pari al “Franchi”: Nzola risponde ad un autogol. La classifica

Al "Franchi" Fiorentina e Spezia si dividono la posta in palio, nella seconda gara del sabato di Serie A valevole per la ventinovesima giornata. Termina dopo cinque vittorie la striscia positiva dei viola, secondo pari consecutivo per gli uomini di Semplici .

Dopo venti minuti lo Spezia è in vantaggio con la rete firmata da Nzola, il direttore di gara però annulla per fuorigioco. Cinque minuti più tardi è la Fiorentina a passare in vantaggio, cross di Biraghi dalla sinistra che viene deviato dal difensore bianconero Wisniewski nella sua porta. L'1-0 però dura solamente sette minuti, quando Nzola trova il pareggio, imbeccato direttamente dal portiere Dragowski. Il nigeriano beffa Igor e Terracciano e infila in rete. Un giro d'orologio più tardi grande acrobazia di Cabral, che in rovesciatra centra in pieno la traversa.