Fiorentina, Sottil: “Ho riscoperto i valori della vita, ricordo ancora il giorno del mio esordio”

Riccardo Sottil si racconta.

L’esterno offensivo della Fiorentina ha parlato del momento vissuto durante il lockdown e ricordato con estremo piacere il suo esordio in Serie A. Le sue dichiarazioni attraverso il profilo twitter del club toscano.

“Sono molto contento di essere tornato al centro sportivo, mi mancava molto il campo ed è sempre bello rivedere la squadra a lavoro insieme sul rettangolo verde. Ho riscoperto i veri valori della vita, soprattutto la famiglia, il poter stare insieme ai miei genitori e mio fratello. Cosa che in questi anni è mancata un po’. Esordio? Contro la Sampdoria a Marassi e fu particolare perché, quando il mister mi chiamò, io ero seduto in panchina: neanche il tempo di scaldarmi che entrai subito in campo. È stata un’emozione fortissima”.