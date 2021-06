Fiorentina, senti Foschi: “Le società non possono essere schiave degli agenti”

Le dichiarazioni rilasciate da Rino Foschi, che ha detto la sua sull'addio di Gennaro Gattuso e non solo

Dopo meno di un mese dall'annuncio, Gennaro Gattuso ha lasciato la panchina della Fiorentina. "CF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva", è il comunicato diramato nei giorni scorsi dal club viola. La dirigenza toscana, a quel punto, si è messa immediatamente al lavoro per individuare un nuovo allenatore. In cima alla lista dei desideri, Vincenzo Italiano. Tuttavia, la fumata bianca non è ancora arrivata.

La trattativa che avrebbe portato il tecnico dello Spezia ad allenare i viola - infatti - non si è sbloccata, nonostante l'accordo di massima trovato tra le parti in questione. A tal proposito si è espresso anche Rino Foschi, ex dirigente del Palermo. "Con Rino non ho capito cosa sia successo, credo sia stata una situazione complicata. Per quel che ho capito io, c’entrava di mezzo il procuratore: le società non possono essere schiave degli agenti. Per fortuna che quest’anno c’è un po’ di pausa tra le due stagioni e quindi si può rimediare", ha dichiarato ai microfoni di Radio Bruno.

"Italiano ha vinto il campionato di Serie B e si è salvato con lo Spezia. E’ un allenatore bravo a creare con poco spogliatoio e gruppo, oltre ai risultati. Se la Fiorentina chiudesse per Italiano sarebbe una bella cosa, così come con Fonseca che ha fatto bene alla Roma. Sono sicuro che Italiano a lungo andare farà grandi cose. Il mercato? Qualcosa si sta muovendo, credo che la società sappia già quali mosse compiere, non avere un allenatore non può per forza durare molto", ha concluso.