Fiorentina, Sconcerti: “Chiesa non ha rinnovato, Commisso rischia di perderlo a zero”

Il futuro di Federico Chiesa.

Dopo un paio di stagioni di altissimo livello, l’esterno della Fiorentina potrebbe decidere di cambiare squadra alla ricerca di una nuova avventura: il classe ’97 non ha infatti ancora rinnovato il suo contratto con il club viola, ed è da tempo nel mirino dei top club della Serie A come la Juventus e l’Inter, fortemente interessati a puntare sul suo talento.

Tuttavia il presidente del club viola, Rocco Commisso, ha finora sempre bypassato la domanda relativa ad una possibile cessione di Chiesa, rassicurando i tifosi circa la sua permanenza: in tutte le sue dichiarazioni, l’imprenditore italo-americano si è sempre mostrato intenzionato a trattenere il suo giocatore più importante anche davanti ad una’offerta monstre.

A commentare il futuro di Chiesa è intervenuto Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo italiano, il quale ha sottolineato come il giocatore non abbia ancora rinnovato il suo contratto e potrebbe dunque addirittura lasciare la Fiorentina a parametro zero. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: “Chiesa? Il giocatore non ha rinnovato il contratto, dal prossimo anno è libero di firmare con chiunque. In queste condizioni Commisso non può fare lo schizzinoso sul prezzo, rischiamo di perderlo a zero. Se vuole andare, se ne vada, con 50 milioni adesso c’è l’opportunità di fare un grande mercato“.

In seguito, sulla possibilità di far ripartire il campionato di Serie A nonostante l’emergenza Coronavirus: “Ripartire? Non vorrei ricominciare questo campionato, è stato tirato avanti per troppo tempo, preferirei distrarmi con un mese in più di calciomercato e ripartire con una festa completamente nuova direttamente con la prossima stagione“.

Chiosa su Ivan Juric, tecnico del Verona: “Juric mi incuriosisce molto, il Verona gioca un calcio bellissimo, è un allenatore nato con le idee di Gasperini, è costruito a sua immagine e somiglianza“.