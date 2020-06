Fiorentina-Sassuolo, Pezzella: “Serve concentrazione, dobbiamo portare i tre punti a casa”

German Pezzella accende la sfida.

Mercoledì andrà in scena il match tra la Fiorentina e il Sassuolo, che si affronteranno in occasione della ventinovesima giornata di Serie A: sul campo dell’Artemio Franchi i viola dovranno cercare di riscattare l’amare sconfitta subita contro la Lazio durante la scorsa giornata.

A pochi giorni dalla sfida il difensore della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato ai microfoni di ViolaChannel, esprimendo la sua voglia di ritornare alla vittoria e di ottenere tre punti importanti per tenere lontana la zona retrocessione. Queste le sue dichiarazioni:

“Dobbiamo rivederci la gara e controllare gli episodi che ci hanno fatto tornare a casa senza punti. Ora pensiamo al Sassuolo, dobbiamo rimanere concentrati perché abbiamo tante gare ravvicinate. Abbiamo bisogni di punti e dobbiamo affrontare le prossime partite con la testa giusta. Il Sassuolo è una squadra di grandi giocatori, sono appena sopra di noi in classifica. Dobbiamo affrontare questa gare al meglio e dare qualcosa in più per portare i tre punti a casa“.