Fiorentina-Sassuolo, Iachini: “Siamo in crescita, avremmo meritato qualcosa in più”

La Fiorentina si appresta ad affrontare il Sassuolo.

I viola nella serata di mercoledì affronteranno la compagine neroverde che nelle ultime due uscite ha messo a segno ben 6 reti subendone però altrettante. Il tecnico dei toscani, Beppe Iachini, ai microfoni del sito ufficiale del cl club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“La squadra ha dimostrato di essere in continua crescita, di star bene fisicamente. Togliendo i primi minuti col Brescia, i ragazzi hanno costruito e lavorato bene, abbiamo calciato in porta più di 30 volte in due partite ma purtroppo non abbiamo trovato quei gol in più che ci avrebbero permesso di portare a casa il bottino pieno. Per ciò che ha prodotto, la squadra meritava più punti, di vincerle entrambe o comunque di portare a casa almeno 4 punti. Ora valuteremo bene il recupero di tutti per preparare la formazione col Sassuolo. Abbiamo ancora due sedute, poi capiremo bene i vari recuperi. Ribery? È un giocatore di esperienza, di personalità, che aggiunge qualità al gioco di squadra. Quando hai vicino uno come lui, che lega i reparti e fa salire la squadra, è importante, anche per la crescita del collettivo. Per queste gare c’è rammarico, abbiamo fatto due buone partite ma purtroppo è mancato il gol. Cercheremo di migliorare ancora, il suo inserimento in squadra è positivo ma dobbiamo gestire le 3 partite in una settimana. Valuteremo di volta in volta quello che potrà essere l’eventuale utilizzo, di Franck e di tutto il gruppo. Sassuolo? Sarà dura, è una squadra che gioca insieme da due anni con lo stesso allenatore. Noi siamo insieme da molto meno tempo, stiamo cercando di costruirci un nostro abito con una nostra organizzazione, poi col tempo e con la crescita del gruppo miglioreremo anche i risultati. Prestiamo attenzione, il Sassuolo ha anche giocatori di qualità quindi servirà una gara di grande attenzione”.