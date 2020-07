Fiorentina-Sassuolo, Iachini: “Commessi troppi errori individuali, serve voltare pagina”

La Fiorentina non sa più vincere.

Un punto nelle ultime tre uscite per la compagine viola che nella serata odierna ha subito tre reti dal Sassuolo e consegnato di conseguenza i tre punti ai neroverdi. Il tecnico dei toscani, Beppe Iachini, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“In queste prime partite dopo la ripresa abbiamo creato tanto, anche oggi, ed è un peccato. Poi abbiamo commesso anche errori individuali gravi, eppure c’erano state occasioni per pareggiare prima e per accorciare dopo. Ci abbiamo provato in ogni modo, il Sassuolo ha concretizzato due nostri errori. C’è rammarico perché potevamo mettere la partita su binari diversi e ottenere un altro risultato. I presupposti li abbiamo creati, sia col Brescia che con la Lazio che oggi. Bisogna voltare pagina: due errori importanti hanno messo la partita su binari complicati, e noi non siamo riusciti a riaprirla. Penso al palo, con più fortuna potevamo farlo. Forse la stanchezza ci fa commettere qualche errore, ma ora pensiamo subito alla prossima partita”.