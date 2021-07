Fiorentina, Saponara: “Buone possibilità di restare. Qui per dare una mano”

Le parole di Riccardo Saponara dal ritiro di Moena: "Credo che ci siano buone possibilità di rimanere ma vedremo che cosa succederà"

Parola a Riccardo Saponara.

Prende forma la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in vista dell'inizio della prossima stagione. Con l'approdo del tecnico originario di Karlsruhe sulla panchina della viola, cambia anche il futuro di Riccardo Saponara: profilo molto gradito all'ex Spezia che apre inevitabilmente alla possibilità di una permanenza alla Fiorentina del centrocampista. A confermarlo durante la conferenza stampa odierna, direttamente dal ritiro viola di Moena, lo stesso Saponara.

“Italiano? Il suo spirito ha salvato lo Spezia, con lui ho instaurato un ottimo rapporto, ci siamo sentiti anche in vacanza per scambiarci alcune opinioni anche sull’opportunità che aveva. Conosco le sue idee che non sono complicate da apprendere. Mi ha chiesto di trascinare i più giovani e di aiutarli nell’apprendimento. Credo di poter dare una mano quest’anno: credo che ci siano buone possibilità di rimanere ma vedremo che cosa succederà con il mercato“.

Sul suo ruolo: “Cambiare ruolo fa parte della crescita calcistica: ho sempre avuto doti atletiche per fare il trequartista che sono venute sempre meno nell’occhio. Il primo a mettermi sulla fascia era stato Liverani a Lecce e la cosa mi sorprese anche se poi ho avuto buoni risultati. Con il mister a Spezia ci siamo confrontati e gli ho suggerito l’esterno sinistro. In questa posizione ho più spazi e mi trovo molto bene perché posso attaccare. I giocatori possono rendere al meglio in base al contesto in cui si trovano: Italiano sa come farmi rendere al meglio io sono qui per dare una mano a lui, mi metto a disposizione sua e della Fiorentina. Sarei contento di poter restare qui, se fossi ritenuto idoneo“.

Sull'Europa: “Sarebbe bello poter ambire per grandi obiettivi, credo che il percorso non sia immediato. In questa squadra vedo però calciatori in grado di ambire a traguardi importanti. La scelta Italiano è stata fatta per valorizzare al meglio la rosa. Non è semplice dopo qualche annata arrugginita rifarsi sotto a un obiettivo così importante, le classifiche degli ultimi anni non rendono onore a questa squadra“.