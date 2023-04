Fiorentina-Sampdoria, Italiano: “I ragazzi sono stati bravi. Jovic? Ottima risposta”

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano al termine del match tra Fiorentina e Sampdoria

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di 'Dazn' al seguito del match valido per 32a giornata del campionato di Serie A tra la compagine "viola" e la Sampdoria. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Forse i primi venti minuti non sono stati ottimali, poi una volta sbloccata la partita ci siamo liberati e nel secondo tempo abbiamo fatto veramente bene sfruttando la spinta dello stadio. Si è vista una grande Fiorentina".

Cosa mancava prima?

"Non riuscivamo a chiudere le partite per mancanze nostre negli ultimi metri, questo ci è costato punti e posizioni in classifica. Adesso stiamo spingendo, i giocatori sono cresciuti di condizione e mi auguro che continuino così. Abbiamo la mente libera, spero sia così fino alla fine perché ci aspettano partite importanti”.

Cosa le è piaciuto di più?

“Il gol a fine primo tempo ha sbloccato la testa dei ragazzi, nel secondo tempo abbiamo sfruttato gli spazi concessi dalla Sampdoria. Mi è piaciuto come hanno approcciato la gara nella ripresa, i ragazzi sono stati bravi”.

Contento della prova di Jovic?

"La sua risposta è stata ottima, quando sei un attaccante vivi per il gol: è la loro benzina. Oggi ha corso, rincorso il suo atteggiamento è stato fantastico. L’ho tenuto in campo per tutti e 90 i minuti per farlo segnare, è dentro alla Fiorentina con la testa e nelle gare che restano c’è bisogno di lui.

Il gol su corner?

"Abbiamo battuto tanti angoli nella gara precedente senza essere pericolosi. Biraghi è stato bravo a trovare Castrovilli e lui a segnare, quando non si sbloccano le gare bisogna essere bravi a variare”.

Con l'Inter si parte alla pari?

"Penso che l’Inter sia una squadra incredibile per tecnica, fisicità e come si esprime. Un piccolo vantaggio è giusto darlo a loro però è una partita secca e la voglia di far bene può farci colmare questo gap".