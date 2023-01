Fiorentina-Sampdoria, Italiano: “Coppa Italia va onorata. Cabral e Gonzalez…”

Le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano

Parola a Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina, in seguito al match vinto contro la Sampdoria, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della conferenza stampa post gara. Di seguito le parole del mister Viola

Tridente degli ultimi venti minuti a Roma: "Non lo so, ma Kouame può fare sicuramente il centravanti. Ha le caratteristiche: velocità, spirito di sacrificio, attacca gli spazi in area ed è forte di testa. Deve avere quella concretezza che manca a lui e agli altri, anche oggi abbiamo tenuto una partita aperta fino al 95°".

Nico Gonzalez e Cabral: "Ha pochi minuti nelle gambe, pochissimi. Come detto nel pre-gara in questo momento è da partita in corso. Bisogna accelerare soprattutto in allenamento. Se vogliamo e vuole innalzare la condizione, deve farlo soprattutto in allenamento. Cercheremo di aiutarlo. Su Cabral è un problema muscolare, non so se lungo o breve. Vediamo, sarà da valutare bene".

Terzic e Dodo: Oggi mi è piaciuta la partita di tutti, abbiamo fatto un bel po' di rotazioni. Per quanto riguarda lo sviluppo, c'è libertà di leggere le situazioni e oggi forse Terzic ha trovato più campo di Dodo. La difficoltà è dovuta pure all'avversario, Dodo ha spinto e provato ma non è facile. Mi sono piaciuti entrambi. All'inizio dell'anno ho detto a Terzic che gli avrei dato sicuramente molti più minuti, è in competizione col capitano della Fiorentina e abbiamo tanti impegni. Il ragazzo è serio e si identifica quando è chiamato in causa. Tutto a posto, per quanto riguarda il mercato è tutto fermo. Le voci che vengono fuori sono solo voci".

Sulla Coppa Italia: "Anche le partite prima di questa sono state apertissime e sono arrivate ai supplementari. Intanto siamo stati bravi a non andare oltre il 95°. La competizione va onorata, più vai avanti e più si fa interessante, ora affronteremo il Torino in casa nei quarti e sarà una sfida tosta. Ora diventa bella: tutti si vuole vincere".