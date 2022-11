Fiorentina-Salernitana 2-1: vince ancora Italiano. Jovic in extremis batte Nicola

Terza vittoria consecutiva in campionato (5 con la Conference League) per la viola che all'Artemio Franchiferma la striscia di tre risultati utili di fila della squadra campana. Primo tempo a senso unico, dominato dai padroni di casa: Bonaventura sblocca, Kouamé e Cabral sfiorano il raddoppio. Dopo 45 minuti senza tiri in porta, la Salernitana reagisce nella ripresa e pareggia con Dia. A 8' dalla fine il gol del definitivo 2-1 di Jovic, alla terza rete in campionato. La Fiorentina sale così al 10° posto.