Fiorentina, Rubinho sicuro: “Cabral ok in Serie A. Vlahovic alla Juve? C’è Piatek”

Fernando Rubihno sul calciomercato della Fiorentina che ha rivoluzionato l'attacco con la partenza di Vlahovic e gli arrivi di Piatek e Cabral

Ex di Genoa e Palermo, tra le altre, Fernando Rubinho si è espresso in merito alla rivoluzione in atto nel reparto offensivo della Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano in questa sessione invernale di calciomercato. Classe 1982, l'ex estremo difensore brasiliano ha vestito in carriera anche le maglie di Torino e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista concessa a Radio Bruno.

"Cabral è partito dal Brasile senza nessuna pubblicità, è andato a giocare in Svizzera e ha fatto molto bene, è un attaccante giovane e potrà dire la sua anche in Serie A come fatto al Basilea. Cosa cambia in casa viola senza Vlahovic?Italiano sta facendo un buon lavoro e ha dato un'impronta importante alla squadra, i giocatori lo seguono e fanno ciò che lui chiede: la Fiorentina non era fatta solo da Vlahovic, anche perché in un gioco corale per fare gol la palla passa da 8 o 9 giocatori. Piatek? Ha ancora tanta voglia, dopo il Genoa non ha replicato gli stessi risultati e gli stessi gol nella altre squadre in cui ha militato . Ha la possibilità di prendersi la sua rivincita".