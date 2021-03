Fiorentina-Roma, Prandelli: “Non saremo la vittima sacrificale, ma servirà non essere presuntuosi”

Cesare Prandelli in vista del match contro la Roma.

Si preannuncia un sfida importante per la Fiorentina, quella in programma domani al “Franchi” contro la Roma. La compagine viola, reduce dal k.o. contro l’Udinese è ansiosa di chiudere il prima possibile il discorso salvezza. Il tecnico della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la gara casalinga di domani sera contro la formazione giallorossa guidata da mister Paulo Fonseca e valida per la 25a giornata di Serie A.

“Domani affrontiamo la Roma, ma non dobbiamo andare in campo pensando di essere la vittima sacrificale, le difficoltà le devi superare e non subire. Come si può risalire? Nelle ultime tre trasferte abbiamo commesso qualche errore. Dobbiamo lottare fino alla fine, su ogni pallone. La nostra realtà è questa, dobbiamo uscirne, convinti di poter reggere e controbattere. Speriamo di poterlo fare anche domani. Callejon potrebbe ancora diventare una risorsa? Assolutamente sì, poi non parlo più di Callejon. Possiamo fare una grande partita, vuoi perché arriviamo da una sconfitta, vuoi perché siamo in una posizione delicata. Abbiamo bisogno di fare un risultato e la si fa andando spesso in area di rigore avversaria. Domani dobbiamo fare un altro tipo di partita, la gara la farà la Roma, non dobbiamo essere presuntuosi. Dobbiamo avere la cattiveria agonistica di andare a far gol quando ne avremo la possibilità”.