Fiorentina-Roma, Pellegrini: “Noi bravi e fortunati, ci divertiamo. Gol? Sono contento, con la SPAL…”

Vittoria per la Roma.

I Capitolini, nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, hanno battuto con un netto 1-4 la Fiorentina al “Franchi”. In gol, questa sera, Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo.

Serie A, Fiorentina-Roma 1-4: Pellegrini e Dzeko fanno la voce grossa, Montella trema. Il commento

L’autore della terza rete, Lorenzo Pellegrini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione della sua squadra: “La Fiorentina è un’ottima squadra, ci hanno messo molto in difficoltà soprattutto quando hanno segnato. Poi però siamo stati bravi e fortunati, e con il 3-1 e 4-1 è stato tutto più semplice. Sullo 0-1 volevo provare a calciare, sono tornato indietro ed è stato bravo Zaniolo ad attaccare lo spazio. Per me così è più facile mandarli in porta. Sono molto contento per il primo gol in A, lo aspettavo da tanto. Con la SPAL la Lega ha dato autogol ma ci sta, sono contento perché mi serviva. Vogliamo divertirci e migliorare. Ci divertiamo tanto, e questo è fondamentale per vincere“.

