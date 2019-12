Fiorentina-Roma, Montella su Kalinic: “I ritorni qui non sono graditi. Florenzi? Penso solo a mangiare il panettone…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Fiorentina-Roma, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Viola, Vincenzo Montella, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera allo Stadio “Artemio Franchi”: dal momento della sua squadra, reduce dal pareggio maturato contro l’Inter di Antonio Conte, alla possibilità che Alessandro Florenzi possa approdare alla sua corte a gennaio.

“Florenzi? L’unica cosa a cui penso in questo momento è il campo, con la speranza di arrivare a mangiare il panettone. Poi magari potremo pensare anche al mercato, che al momento non è un argomento che mi interessa. Il mercato non è una cosa di cui mi occupo io, in questi giorni stanno uscendo tanti nomi, fra questi pure quello di Kalinic che con Firenze non si è lasciato benissimo. Ma ripeto, io devo pensare al campo, e poi in primis sulla mia pelle sto vedendo come i ritorni non siano molto graditi da queste parti”, sono state le sue parole.

ROMA – “Una parte del mio cuore è a Roma. Mi ha dato tante gioie e tanti dolori sia in campo che da allenatore. Ci manca una vittoria in campionato, magari arriva domani e magari senza meritarmela troppo. Domani ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che sa far male in diversi modi. Fonseca è vero, rischia qualcosina, ma si è subito adattato al calcio italiano e ha grandi idee. Sono speranzoso per domani perché penso che i miei possano fare una grande partita, in questo momento sono considerato come uno dei principali responsabili del momento negativo della squadra, sono il capro espiatorio. Ma tutto ciò mi gasa e mi fa rendere al top”.

CHIESA – “Federico ha preso una botta nei primi minuti della partita contro l’Inter, aveva un’ematoma sul collo del piede che aveva provato a risolvere prendendo un antinfiammatorio. L’ho tolto perché non stava riuscendo a giocare bene, ieri stava ancora peggio e non si è allenato con il resto del gruppo. Vedremo in questi giorni quali saranno le sue condizioni. Veniamo da una settimana atipica, corta: abbiamo qualche piccolo situazione da controllare a livello fisico ma la squadra sta bene”.