Fiorentina-Roma, Fonseca: “Ottima gara, non era facile. I giocatori credono nelle mie idee, Pellegrini…”

Tre punti per la Roma.

I Capitolini, nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, hanno battuto con un netto 1-4 la Fiorentina al “Franchi”. In gol, questa sera, Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo.

Serie A, Fiorentina-Roma 1-4: Pellegrini e Dzeko fanno la voce grossa, Montella trema. Il commento

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “Sono molto soddisfatto di questa partita. E’ stata una vittoria molto importante, abbiamo fatto una buona partita, l’abbiamo preparata bene. Non era facile, la Fiorentina ha fatto buoni risultati con grandi squadre come Inter, Juve e Atalanta. Oggi noi abbiamo fatto una bellissima partita. Ora pensiamo alla prossima. Devo dire che abbiamo fatto questi mesi una buona prima parte di stagione, ma alla fine dobbiamo migliorare perché vogliamo vincere sempre. La cosa più importante è comunque la prossima partita. Abbiamo margini di miglioramento. Possiamo controllare meglio la partita con la palla. Abbiamo perso la palla quando non dovevamo. Ci sono molti aspetti che dobbiamo migliorare. L’evoluzione della squadra è buona, i giocatori sono fiduciosi e convinti dell’idea della squadra. Questo per me è molto importante. Il merito è dei giocatori che credono nella nostra idea. Non è facile qui in Italia avere una squadra con molto possesso palla. Piano piano la squadra sta capendo quanto è importante avere la palla ed è essere sotto la linea di passaggio. Sta cambiando la testa dei giocatori. Futuro Pellegrini? E’ un giocatore molto intelligente che vuole cercare lo spazio e il tempo giusto. Ha la capacità di decisione. E’ un giocatore giovane con una buona capacità di decisione”.

Fiorentina-Roma, Pellegrini: “Noi bravi e fortunati, ci divertiamo. Gol? Sono contento, con la SPAL…”