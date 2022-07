Fiorentina, pronto il restyling del “Franchi”: nel 2023/24 ipotesi Castellani o Mapei

In vista della prossima stagione, in cui disputerà una competizione europea dopo cinque anni, la Fiorentina prepara il restyling dell'Artemio Franchi. Come riportato dal Corriere Fiorentino, il club viola sarà costretto per la stagione 2023/24 a trovare un nuovo terreno di gioco. Le due ipotesi che per ora tengono banco sono il "Castellani" di Empoli e il "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, che però ospita già Sassuolo e Reggiana.