Fiorentina, Prandelli: “Ottima prestazione, possiamo fare male agli avversari. Ribéry? Decisivo ad una condizione”

Sospiro di sollievo per il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli.

Dopo il pari di ieri sera, conquistato contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, il tecnico viola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prova offerta dai suoi. Tra i tanti temi analizzati da Prandelli, anche quello relativo all’importanza del centrocampista offensivo francese, Franck Ribéry, per la squadra.

Di seguito le parole del tecnico della Fiorentina.

“Ottima prestazione, era quello che volevamo dall’inizio. Se questa prestazione verrà analizzata bene, i giocatori si renderanno conto che non possiamo soltanto avere una mentalità dove vai a chiudere ma possiamo anche avere qualità per andare a far male. Comunque era importante fare una grande prestazione. Ribéry? E’ questo. Ci può dare un aiuto straordinario non soltanto tecnico ma anche mentale, per la voglia di stare in campo che ha ma anche cercando di coordinare certe situazioni tra i compagni di squadra. Per noi è un valore aggiunto, se ha grandi motivazioni, come sembra, ci darà un grande aiuto.” – queste le dichiarazioni dell’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli.