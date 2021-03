Fiorentina, Prandelli: “Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi. Vittoria importante per la salvezza”

La Fiorentina non stecca l’importante appuntamento contro il Benevento e si impone 4-1.

Una prestazione quasi perfetta quella dei fiorentini che non hanno mai dato la possibilità agli uomini di Inzaghi di rendersi pericolosi e creare azioni importanti. Il giocatore migliore della partita è stato senza dubbio Dusan Vlahovic, che ha siglato una tripletta nei primi 45 minuti. Al termine del match il tecnico Cesare Prandelli ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della conferenza stampa.

L’ex commissario tecnico della nazionale è soddisfatto per la risposta sul piano della personalità dei suoi: “Il risultato è frutto di un grande primo tempo, il 4-1 certifica la qualità delle nostre giocate ma anche di quei singoli calciatori che stanno ritrovando fiducia. Dopo il 3-0 sullo Spezia di qualche settimana fa, però, ho lanciato un messaggio alla squadra: guai a pensare di essere salvi. Abbiamo fatto un passo in avanti, ma restiamo invischiati nella lotta per non retrocedere. L’atteggiamento, però, fa ben sperare”.

Nel secondo tempo il Benevento ha protestato per un potenziale rigore che avrebbe di fatto riaperto la partita, dopo il consulto al Var e la conferma della decisione, Cesare Prandelli ammette di aver tirato un bel sospiro di sollievo: “Nella ripresa il Benevento è partito forte, ma chiaramente dovevano provare a recuperare e fa parte del gioco. Quando l’arbitro ha consultato il VAR per il presunto rigore c’è stata un po’ di preoccupazione, secondi che sembrano ore. Il 2-3 avrebbe riaperto tutto e ci saremmo complicati la vita. Per fortuna è andato tutto bene e siamo riusciti anche a chiuderla nel finale. Come mi sento? Stanco. Sono sempre abituato ad assumermi tutte le responsabilità, l’unica cosa che conta è portare la squadra al traguardo”.