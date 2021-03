Fiorentina, Milenkovic fa ‘harakiri’: “Gioco al fantacalcio. Gol al Parma? Ero nella formazione di Vlahovic, mi sono segnato contro”

Il “Fantasiparietto” di Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic.

Nell’ultimo turno di campionato la Fiorentina di Cesare Prandelli ha pareggiato al “Franchi” contro il Parma di D’Aversa. Nel corso del match contro i ducali, al 42′ della prima frazione di gioco, il difensore viola, Nikola Milenkovic ha segnato il gol del momentaneo 2-1 e si sa, una rete va sempre festeggiata, specie se a realizzarla è un difensore. Ma al “Franchi” è accaduto qualcosa di particolarmente curioso. Dopo la sua personale realizzazione, il centrale di difesa serbo ha festeggiato, ma durante le celebrazioni di rito da parte dei suoi compagni, un altro compagno festeggiava ancora più di lui: Dusan Vlahovic. Perchè? Il centravanti viola, compagno anche di nazionale, aveva schierato Milenkovic nella sua formazione di fantacalcio, proprio contro la formazione dello stesso Milenkovic. In poche parole, in difensore serbo s’è segnato contro al fantacalcio, in quanto lo stesso centrale, si è lasciato comprare dal fantamercato, facendo parte della rosa della fantasy-squadra del suo compagno. Di seguito il racconto di Nikola Milenkovic.

“Gioco anch’io al fantacalcio, abbiamo una lega di squadra con giocatori e staff medico. Il primo ora è Christian, il nutrizionista. Io adesso sono messo malissimo in classifica, anche perché ho fatto alcuni scambi sbagliati. Io non mi sono preso al fantacalcio, sono nella squadra di Vlahovic. All’ultima giornata eravamo contro io e Dusan: io ho fatto gol, ma il gol valeva per lui contro di me al fantacalcio“.